Leon Glikman ⟩ Mihkelsoni juhtum tekitab küsimusi ebavõrdse kohtlemise kohta

Konkurents on tervitatav, kuid meediaettevõtete poolt ajakirjanduse ülesannete kahtluse alla seadmine võib päädida enesele jalga tulistamisega isegi siis, kui kaitstakse endist kolleegi. Ajakirjanduse andmeil oli Mihkelsoni saladus juba aastaid teada, kuid Postimees julges selle esimesena üles võtta. Nii riigikohus kui ka Euroopa Inimõiguste Kohus on kümnetes lahendites järjepanu rõhutanud, et ajakirjanduse kui vaba ja demokraatliku ühiskonna «valvekoera» kohustus on juhtida avalikkuse tähelepanu ka kõige valulikumatele probleemidele.