TRIINU-MARI OTS ⟩ EMO ülekoormusele on hädapärased lahendused olemas

Olen ise töötanud perearstitöö kõrvalt EMO-arstina ja olen kogenud kurioosumit. Patsient tuli kurtma, et tema perearst ei tea midagi, aga nüüd viimaks ometi oli ta õnnelik, et sattus targa arsti otsa. Selgus, et tema perearst olin mina. Lihtsalt olin nüüd teises rollis.