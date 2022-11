RIINA SOLMAN ⟩ Reformierakonna algatus on tervitatav, Isamaa on kõnelustele avatud

Paneme partneritele südamele, et sellest eelnõust ei saaks valimiseelse nägelemise objekt. Kõige tähtsam on üheskoos vähendada ohte Eesti julgeolekule.

Praegu on Eesti veidi skisofreenilises olukorras, kus ühelt poolt oleme kuulutanud Venemaa terroristlikuks riigiks ja Vene kodanikke oma riiki ei lase, kuid samas on neil õigus osaleda Eesti kohalike omavalitsuste valimistel. Et Eesti valimissüsteemis on kohalikel omavalitsustel roll ka Vabariigi Presidendi valimise protseduuris, on Vene kodanikel kaudselt oma osa ka Eesti presidendivalimistest.