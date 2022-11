Juhtkiri ⟩ Kas valitsus hakkab auditist elektrit tootma?

Auditi tähtsaim eesmärk, selle

A ja O on aga see, et riik otsib ja leiab 2024. aasta esimeseks pooleks 500 ruutkilomeetrit eelisarendatavaid alasid tuuleparkidele. Muuhulgas olevat seda vaja, et Eesti saaks haakuda Euroopa Liidu Repower Europe’i algatuse nõudega, mille eesmärk on vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest.

Paraku näevad ettevõtjad kogu protsessis kummalist dubleerimist, sest suure tõenäosusega võib riik jõuda lihtsalt samade aladeni, mis juba on ettevõtjate huvisfääris või mille kasutusse saamise nimel on tegutsetud.

Lisaks joonistub senisest protsessist välja kurb tõsiasi, et kõiki piiranguid arvestades on tuuleenergia tootmiseks sobivat ehk «eelisarendatavat» maad oodatust tunduvalt vähem. Seevastu tuuleparkide viimine vähem sobivale maale tähendab seda, et seal tekib rohkem vaidlusi.

Muidugi on küsimus ka konkurentsis. Kui riik teeb ise vajalikud ­uuringud, saab ta tuulepargimaa oksjonile panna ja see võiks tuua asja juurde uusi võimalikke arendajaid. Idee tundub päris hea, aga seda peamiselt juhul, kui see oleks teostatud vähemalt kümme aastat tagasi.