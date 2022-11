Jüri Ratas ⟩ Võtame üleminekuga ette uued ülesanded seniseid muresid lahendamata

Soovime ja eeldame, et saame Eestis hakkama riigikeelega. Asjaolu, et see alati nii ei ole, tekitab kahtlemata ühiskonnas küsimusi, pahameelt ja ootust, et olukord muutuks. Kõrge ootus toob lauale aga toored lahendused, mille taga on küll tugev emotsioon, aga nõrk faktoloogia, leiab Keskerakonna esimees Jüri Ratas.