Andres Meesak ⟩ Taastuvenergeetika õiguskindlus teel prügikasti

Kui «Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus» (ELTS) tänavu 29. septembril riigikogu majanduskomisjoni jõudis, tuli see suure üllatusena, sest lõviosa ettevõtjaid polnud sellisest plaanist kuulnudki. Ometi oli eelnõu juba kaks nädalat hiljem läbinud riigikogus esimese lugemise. Muudatustest mures ettevõtjad on kõigest kuu ajaga saatnud riigikogu majanduskomisjonile enam kui veerandsada arvamust. Tööd on saanud paljud advokaadibürood, aga kahtlus, et neisse ettepanekutesse tõsiselt ei suhtuta, üha süveneb.

On mõistetav, et suvel kokku tulnud koalitsioonil pole pikka tööaega, sest valimised on sisuliselt ukse ees ning kui kohe ja kiirkorras soovitut täide ei vii, võib see hoopis tegemata jääda. Seetõttu tahetakse plaanitu ära teha veel selle aastanumbri sees, et saaks jaanuari ja veebruari jätta valimisvõitluseks.