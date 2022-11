Juhtkiri ⟩ Pagulased vajavad rohkem tähelepanu

Muidugi ei taga ka ajutise kaitse taotlemine kindlust, kas inimene on jäänud Eestisse või siit edasi läinud. Praegu ei ole umbes 14 protsenti ajutise kaitse saajaist oma elukohta registreerinud, mistõttu pole ka teada, kas nad on veel Eestis või enam mitte.

See tähendab, et tuleks kaaluda, kas kohustada pagulastel oma elukoht registreerida teatud aja jooksul pärast saabumist. Kindlasti tähendab see olulist lisatööd PPA-le, kuid selleks tuleks raha eraldada.

Tööjõuna saaks ju kasutada pagulasi, kes on siin juba mõnevõrra kohanenud ja tööturule sisenenud. Mõnevõrra on pagulasi PPAs ka juba rakendatud.

Positiivse noodina selgus riigieelarve kontrolli erikomisjonile esitatud ülevaates, et 39 protsenti Ukraina pagulastest on juba leidnud töö, mis on Euroopa keskmisega (28 protsenti) võrreldes oluliselt parem. See on hea näitaja, kuni Eestis on töökätest puudus.

Paraku võib jahtuv majandus praeguse hapra edu kergesti hajutada. Ka on mõni omavalitsus, kus pagulaste osakaal suurem, juba praegu tõsiste raskuste ees.