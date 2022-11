Andres Herkel ⟩ Kiskjate pidusöök: Venemaa ladvikus algab verine võimuvõitlus?

Paljusid valdas ähmane lootus, et kõik see on üks suur eksitus – «Putini sõda», mis põhineb valearvestusel ja peagi tegeletakse selle süüdlastega. Kuid suurpuhastus Venemaa juhtkonnas jäi ära, FSB juht Aleksandr Bortnikov ja kaitseminister Sergei Šoigu on oma kohtadel tänaseni. Sõda jätkub.