Lauri Luur ⟩ Prügimajanduse korraldusel on klaaslagi peal

Ilmekas näide on eelmise sügise suur poleemika, kus transpordiamet asus kokkuhoiu eesmärgil maanteede äärest prügikaste kokku korjama. Suure avaliku surve tõttu jäeti prügikastid paika, kuid mure pole kadunud. Seejuures polnud küsimus mitte niivõrd juhuslikult peatuvas autojuhis, kes otsib kohta tühjale pudelile ja võileivapaberile, vaid maanteeäärsetest parklatest olid tasahilju saamas jäätmejaamad kohalikele elanikele. Positiivne on seejuures see, et prügi ei jõua valdavalt enam metsa alla ja inimesed on valmis järjest enam sorteerima. Paraku ei võta jäätmekorraldus seda voogu enam lõpuni vastu.