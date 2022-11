JUHTKIRI ⟩ Huvikoolide sulgemise laine tuleb peatada

Kuid siit probleemid alles algavad. Teadupärast läheb senise süsteemi järgi riigi toetus kohalikule omavalitsusele, kus siis kohalikud poliitikud otsustavad, kuidas on mõistlik raha kulutada. See on toonud kaasa selle, et toetust saavad valdavalt üldhariduskoolide huviringid, kus tegevust juhendavad nende koolide endi õpetajad. Erahuvikoolid on jäänud peaaegu täiesti tagaplaanile. Nendeni riigi toetus peaaegu ei jõuagi.

Vaja on põhimõttelist hoiaku muutust, et me majanduslikult kasinal perioodil ei läheks huvihariduse rahakoti kallale.

Selleks et praegust olukorda natukegi leevendada, tuleb alustuseks olemasolev rahastussüsteem üle vaadata, sest see on ilmselgelt ajale jalgu jäänud. Riigi ülesanne on leida võimalusi, kuidas oma valdkonnas tunnustatud inimesi väärtustatuna hoida. Samas on ilmselge, et kunagised kärped annavad nüüd eriti valusalt tunda ja seda lihtsalt vähendatud summa tagastamisega paremaks ei tee. Vaja on põhimõttelist hoiaku muutust, et me majanduslikult kasinal perioodil ei läheks huvihariduse rahakoti kallale. Samuti tuleb huviharidus teha kättesaadavaks kõigile tulevastele andekatele noortele, kes soovivad ennast mõne konkreetse tegevusega ka pärast kooli lõpetamist siduda.