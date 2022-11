PEATOIMETAJA KOMMENTAAR ⟩ Marko Mihkelsoni pildiskandaali moraal

Kuidas usaldada tumeda varjuga saadikut?

Me kõik tahame, et meid esindavad inimesed võimu juures oleksid puhtad ja eetilised. Ja kui nende elus juhtub midagi valgustkartvat, soovime, et nad suudaksid oma minevikus toimunule silma vaadata ning need asjad selgeks rääkida. Seda nimetatakse poliitilise vastutuse võtmiseks.

Aga kuidas usaldada seadusandjat, riigikogu liiget, keda aastaid saadab tume vari ja kuulujutud tema eraelust ning kelle kohta korrakaitseorganid on võtnud ja kirja pannud seisukoha, et ta on lapseealist pildistades toime pannud ebaeetilise teo? Mihkelson ei ole mingi tavaline seadusandja, vaid pikaaegne Eesti välispoliitika võtmekujundaja. Otsus seda teemat Postimehes käsitleda tulenes ka faktist, et tegemist on Eesti poliitika absoluutse tipuga. Me peame nõudma, et meid esindavad inimesed võimu juures oleksid puhtad ja eetilised. Poliitiline vastutus on garantii poliitiku enda edasisele sujuvale karjäärile. Ah et miks nad peaksid? Kuna võimukandjate moraalne pale on oluline selleks, et säiliks usaldus rahva ja selle esindajate vahel. Kui inimene on hea moraalse kompassiga, siis vähendab see ka võimu kuritarvitamise ja korruptsiooni riski. Ning ajakirjandusel ongi sellepärast nende isikute vastu kõrgendatud avalik huvi.