Lauri Läänemets ⟩ Helmed ja Kallased loodavad isikukultusele ehitatud kampaaniaga valijad oimetuks lüüa

Hiljutises arvamusartiklis hoiatas EKRE esimees Martin Helme, et valimiste eel on oodata alatuid valesid ja absurdseid väiteid. Omaenese taipamatuse prohvet, kes paar rida hiljem valetas, kuidas tänane valitsus ehitab Ukraina sõjapõgenikega Eestis Kremli võrgustikku, ning esitas absurdseid väiteid, justkui sõltuks elektri ja kütuse hind maailmaturul EKRE valitsusest. Kõige suurem vale on siiski see, et eestlastel on ainult kaks valikut. Sisepoliitilises kaoses USA ja UK ning hiljutised valimised Brasiilias näitavad, milleni viib polariseerumine ja kaheparteivõim ühiskonnas. Kas see on ühiskond, mida me tahame?