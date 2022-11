Ago Raudsepp ⟩ Britid andsid maailmale jälle demokraatia õppetunni

Neli kuud kestnud Ühendkuningriigi peaministrisaagas pälvisid avalikkuse tähelepanu sellised asjad, nagu Liz Trussi rekordiliselt lühike ametiaeg ja Rishi Sunaki India päritolu. Kuid demokraatia seisukohalt on mõlemad täiesti teisejärgulised. Ka see on teisejärguline, kui palju inimesi peaministrit valisid, kirjutab arvamustoimetaja Ago Raudsepp.