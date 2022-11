Ülo Kalm ⟩ Pilt Mihkelsoni albumist. Ühe vanaisa vaatenurk

Häbelikkuse tunne, ma arvan küll, ei ole veel lõplikult hääbunud. Aga on erandeid. Riigikogu liige ja Reformierakoona üks juhtpoliitikuid Marko Mihkelson oma praeguse abikaasa lastest selliseid pilte tegi. Millegipärast ta praegu väidab nende piltide kohta, et «mõni võib tulla halvasti välja» (EPL 3. 11. 22) ja on ebaõnnestunud. Aga sõnad ja tegu ei lähe kokku. Pildid tulid hästi välja. Need jäädvustusid ema telefoni, ema andis telefoni lapsele, laps külastas pärisisa ja loomulik, et ka isa sai näha, mis pildid telefonis on. Tema pahameel on mõistetav: miks see mees teeb minu lastest alasti pilte? Milline kasuisa niimoodi käitub? Mida ta mõtles neid tehes?