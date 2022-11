Lavly Perling ⟩ Eesti majandus tuleb kiiresti tagasi kasvule pöörata

Eesti noorim erakond Parempoolsed on poliitikasse tulnud selleks, et peatada Eesti viimase 30 aasta eduloo maha mängimine ja kallutada kurss taas õiges suunas. Kõige olulisem on hoida majandus kasvukursil ja ettevõtted elujõulisena, sest vaid nii on Eesti inimestel töö ja sissetulek ning neil on võimalik luua ühiskonda lisaväärtust. Eriti selge peaks see olema julgeolekukriisis, sest oleme mitme riigi näitel näinud, kui hapraks muutub turvatunne ja usaldus oma riigi vastu siis, kui majandus allakäiku teeb.