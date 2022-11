Aleksei Turovski ja Marcus Turovski ⟩ Katse ja ei mingit eksitust

Kujutage ette, et olete jõe kaldal ja korraga kukub teie piknikukorv lainetesse ning jõevool kannab seda teist eemale. Teie aga teate, et allavoolu on varsti küllaltki madal kärestik. Kas hüppate jõkke, et proovida korvile järele ujuda või üritate joosta kärestiku poole selle saabumist ootama, küsivad Aleksei Turovski ja Marcus Turovski.