LOODUSFOTO ⟩ Siidisabad toovad Eestisse saami eksootikat

Jäävad mõned liigid, kes suudavad olude muutudes oma toitumisharjumusi muuta – näiteks seemne-, pähkli- ja marjamenüüle üle minna. Marjad ja pähklid on hooajaline toit, mis ülemäära kaua saadaval ei ole. Ehkki pihlakamarjade «parim enne» kestaks ka kevadeni, saavad need tavaliselt juba sügisel otsa. Selle eest hoolitsevad rästad, kuid peale nende, kuldnokkade ja leevikeste on palju teisigi marjulisi.