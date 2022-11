NÄDALA NÄGU ⟩ Poliitik, kelle arvates tuli jalgratturile otsa «kiirendada»

ERRi ajakirjanik juhtis tähelepanu asjaolule, et kui esimese hooga jäi Kallas seisma, siis hetk hiljem sõitis ta justkui suure hooga otsa. «Ma ei sõitnud,» ütles ta. «See oli korraks kiirendus,» lisas ta veel. «See oli hetkereaktsioon ja minu poolt oli ta nagu hädakaitse.» Ja argumenteeris, et 42-aastane roolistaaž lubab tal autot väga hästi tunnetada.

Tuntud repliik «load ei sõida» on siinkohal ootamatult tabav. Kallase puhul ei ole pikast staažist mingit kasu, et tajuda, mis on proportsionaalne vastus.