Margus Lopp ⟩ Kas põlevkivi on Eesti õnn või õnnetus?

Kahjuks on praegu maailmas levimas tendents teha suuri järeldusi pealiskaudsete teadmiste baasil, tihti lähtudes soovunelmatest. Poolharitud lähenemine viib aga selleni, et kõiki eelnevalt elanud inimesi peetakse rumalaks ja nende kunagi tehtud valikuid vääraks. Laiutav harimatus ja juhm enesekindlus viib kahjulike valikuteni. Näiliselt hiilgavad lahendused võivad hoolikamal uurimisel olla hoopis tühised ja rumalad või (keskkonna- või inim-)vaenulikud. Ikka ja jälle mitte üksnes ei leiutata jalgratast, vaid ehitatakse kogunisti igiliikurit. Inimkonna ette on tõesti kuhjunud palju väga keerulisi probleeme. Keerulistel ülesannetel ei ole lihtsaid lahendusi ja keerulised lahendused on aeganõudvad. Kuigi viimased ei saa kunagi ühiskonnas popiks, peame siiski tegema ainult teadmistel põhinevaid otsuseid. See on ainus viis muutuvate oludega kohanemiseks.