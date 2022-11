NÄDALA NÄGU ⟩ Maailma kõige popim poliitik valiti jälle presidendiks

Ajalukku on see põgus hetk jäädvustatud tänu Obamale, kes tituleeris Lula ajakirjanike juuresolekul maailma kõige populaarsemaks poliitikuks. Obama ei suutnud jätta Brasiilia pealikut narrimata, lisades, et too peab oma menu eest tänama eelkõige muidugi oma head välimust.