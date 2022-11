Jüri Saar ⟩ Ida-Viru poliitiline korruptsioon on julgeolekuoht

Ossipenko on aastaid seotud eelkõige suure, reeglina riigieelarvest pärit raha liikumisega, mis kipub maanduma kas otse või ringiga ikka tema ja tema kambajõmmide taskusse. Koos Ossipenkoga on kahtlustuse korruptsioonikuritegude toimepanemises saanud 17 inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja volikogust ning tema äritegemistega seotud inimeste hulgast. Ida-Virumaal näib olevat siiamaani midagi põhimõtteliselt valesti ja praegu toimuv on justkui veetilk, milles peegelduvad sügavamad allhoovused.