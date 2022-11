Sõjaajaloolane Jeremy Black: Nova Kahhovka tammi õhkimine ei üllataks mind

Üks teie viimastest raamatutest räägib logistikast sõjas. Me kõik mäletame venelaste 40 kilomeetri pikkust soomuskolonni, mis jäi tee peale kinni, ja lugusid sellest, kuidas Vene tankidel sai Ukrainas kütus otsa. Kas teid kui sõjaajaloolast üllatas see?

Selles ei ole iseenesest midagi üllatavat, et logistika läheb viltu. See, et venelastel läks logistika nii viltu konflikti käigus, mis toimub nende piiride lähedal, on üllatav.