Juhtkiri ⟩ Eesti Energia peaks kasuminumbrite asemel mõtlema pigem varustuskindlusele

Postimees ei taha külvata klassiviha, kuid kohati jääb mulje, et Eesti Energia elab omaette mingis õndsas majandusmullis, kus numbrid üha kasvavad ja töötajate õnn suureneb. Nii märgib Eesti Energia, et suurenenud on kontserni töötajate hulk.

Mis saab nendest arvudest parem olla? Ometi, vaadates Eesti majanduse üldseisu, panevad muud näitajad pigem muretsema. Eestis on euroala suurim inflatsioon. Septembris hoiatas Eesti Pank, et nii valitsus kui ka keskpank peavad astuma samme hinnatõusu vastu. Eesti Pank prognoosis toona järgmise aasta hinnatõusuks 19 protsenti, mis tähendab, et hinnad suurenevad umbes ühe viiendiku võrra. Eesti majanduskasvu prognoos on muutunud üha pessimistlikumaks.