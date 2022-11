HARIDUS JA TEADUS ⟩ Avo-Rein Tereping: kuidas Anton Makarenko pättidest normaalsed tööinimesed tegi

Sajandi eest oma koolmeistri karjääri alustanud Anton Makarenko on tänaseks suuresti ununenud suurkuju, kelle pärandit mõistetakse pealegi veel vääriti. Kes see pedagoogilist mõtet mõjutanud mees oli ja mida on temalt õppida täna, sellest kirjutab Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppejõud Avo-Rein Tereping.