Vladimir Juškin ⟩ «Luuraja» Putini strateegiline valearvestus

Selle aasta 11. märtsil pandi üks Putini kõige lähedasematest Lubjanka kindralitest, FSB operatiivteabe ja rahvusvaheliste suhete teenistuse (FSB viies teenistus) juht kindralpolkovnik Sergei Beseda koduaresti. Uurijate sõnul paigutas Putin kindrali seejärel valenime all Lefortovo eeluurimisvanglasse – riigi ainsasse FSB kontrolli all olevasse vanglasse –, kuid enne seda määrati sinna uus juht, kes vahetas välja kolm kuud tagasi ametisse nimetatud senise juhi.

Viies teenistus on ainus osakond Lubjankal, mille Putin FSB direktorina töötades lõi. 1998. aastal moodustas Putin pisikese agentuuri, et koordineerida Venemaa pinnal välisriikide kodanike värbamisega tegelevaid piirkondlikke osakondi, ning andis agentuurile laialdased luuramisvolitused endisesse Nõukogude Liitu kuulunud riikides. Kakskümmend aastat hiljem on sellest saanud võimas viies teenistus, Putini relv endiste Nõukogude riikide Venemaa orbiidil hoidmiseks.