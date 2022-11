Agu Laius ⟩ Vanemaealised ei vaja vanusest tulenevalt eriõigusi

Valimiste eel hakkavad parteid rääkima pensionitõusust, erilistest toetusvormidest vanemaealistele ning hooldusteenusest, mis peaks välja aitama kõik hädalised. Mõistagi, miks see temaatika end just nüüd ilmutab – lojaalsemat valijat kui 60+ inimene on raske leida. Ja lihtne lahendus – kõigile näpuotsaga raha juurde – tundubki see õige. Kas aga on?