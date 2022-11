Põhjus on lihtne. Norra on muutunud Euroopa suurimaks gaasitarnijaks. Norrast Poolasse kulgev gaasitoru muudab läbikukkunuks Putini plaani jätta Euroopa Liit talveks gaasita.

Norra piirivalve on täheldanud Vene luuredroonide aktiveerumist nende gaasitootmise sõlmede ümber. Algamas on Venemaa hübriidsõja järgmine faas. Skandinaavia ja Balti riigid peavad selleks valmis olema.Venemaa on lüüa saamas konventsionaalses sõjas Ukraina vastu ja kaotamas Hersoni oblastit.