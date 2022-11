Rain Epler ⟩ Millest Taavi Veskimägi meile ei räägi

20. oktoobril avaldati Läänemere riikide ühise energiasüsteemi võimekuse analüüs. Selle koostajad on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Saksamaa süsteemioperaatorid, kes üheskoos on hinnanud, et meie piirkonda ootab elektriga varustatuse mõttes ajaloo raskeim talv.

Elering ütleb oma pressiteates muu hulgas järgmist: «Kuigi teadaolevaid elektri tootmise võimsusi on talveks piisavalt, on varu enneolematult väike ja riskid tootmisvõimsuste puudujäägiks varasemaga võrreldes suuremad. Turupõhiseid tootmisvõimsusi on regioonis talve tiputarbimise ajal umbes 196 gigavatti, mis tähendab, et seda on keskmise talve üksikute tiputarbimise tundidest umbes 14 gigavati võrra rohkem ning külma talve tiputarbimisest umbes viie gigavati võrra rohkem. See teeb ülejäägiks vastavalt kaheksa protsenti ja kolm protsenti.»