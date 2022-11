JUHTKIRI ⟩ Me teame Ukraina pagulastest väga vähe

Mullu elas Ukrainas ligi 44 miljonit inimest, kellest ligemale 30 protsenti on pidanud sõja tõttu kodunt lahkuma kas välismaale või riigi piires.

Rahvusvahelise uuringu tulemused näitavad, et keskmine ELi saabunud Ukraina sõjapõgenik on 36-aastane kõrgharidusega ukraina rahvusest naine, kes lahkus kodust sõja esimestel kuudel koos pereliikmetega, kes võisid olla nii lapsed kui ka eakad vanemad. See keskmine põgenik on vormistanud dokumendid ajutise kaitse saamiseks selles riigis, kus ta viibib, ja talle on tähtis leida tööd, et pidada ülal temast sõltuvaid alaealisi või eakaid lähedasi.

Muidugi tekib meil küsimus, kui palju põgenikke Eestis on. Kui vaatame riikliku statistika lehekülgi veebis, näeme väga täpseid arve. Eestisse on Ukraina sõjapõgenikke jõudnud üle 113 000, neist ligi veerand alaealised. Transiidi korras on neist edasi läinud ligemale 52 000. Eestisse on jäänud üle 61 000 pagulase. Tegelikult on need arvud petlikud ja põhinevad sellel, mida riiki saabunud inimene piiril deklareeris.

Ainuke viis Eestis viibivate Ukraina pagulaste üle täpset arvestust pidada on piirikontrolli taastamine, mis tähendaks politsei- ja piirivalveametile äärmiselt suurt koormust.

Meil pole aimugi, kas inimene, kes deklareeris piiril, et läheb näiteks Soome edasi, hoopis siia ei jäänud. Meil pole aimugi, kas inimene, kes deklareeris piiril, et jääb Eestisse, siiski hoopis näiteks Soome ei läinud.