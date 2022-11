I

Varasema kogemuse järgi oleks pidanud arvama, et suurema häältearvu lootusega erakonnad lülituvad valimiskampaaniasse pigem hiljem, ehk umbes kuu aega enne valimispäeva. Varasem aeg on tavaliselt olnud väiksemate ja uustulnukate päralt. Nüüd on kampaania stardi andnud aga just kaks suurimat – need, kelle puhul on praeguste teadmiste järgi põhjust arvata, et nad saavad valijatelt kõige enam hääli: Reformierakond ja EKRE.