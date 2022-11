Erkki Bahovski ⟩ Kas Saksamaa suhetes Hiinaga kehtib money talks?

Oluline on tähele panna, et Scholzi poliitikale ei kirjuta Saksamaal sugugi kõik alla. Täiesti õigustatult küsivad paljud, miks tahab Saksamaa jätkata partnerlust Hiinaga, kui samasugune poliitika Venemaa puhul kolinaga kokku kukkus. Sel teemal on piigid ristanud liidukantsleri büroo ja välisministeerium. Veel pole rahul Saksamaa partnerid Euroopa Liidus: Prantsusmaa sooviks samuti Xi'ga kohtuda, aga Scholz on võtnud ohjad kindlat enda kätte. See on seda imelikum, et just Saksamaa on alati rõhutanud oma sise- ja välispoliitikas Euroopa mõõdet.