AK kirjanduskool ⟩ Henrik Visnapuu luuletas läbi kalad ja naised

Väljendagu toda esimest, luulesse tuleku uljust värss Te hulka, laulikud, ma julgest tulen. Teist, lõhestatust: Kaks algust minus: süda ja mu liha. / Neid ühendand on armastus ja viha. / Käib ingel ühes majas saatanaga. Kolmandat, aega nõudnud lüürilise tasakaalu leidmist enda ja maailma vahel looduslikus idüllis pakub vahest kõige enam poeedi kümnes luulekogu «Päike ja jõgi» (1932): Vetele läksin, kui olin noor / armumist janusin taga. / Nüüd on mööda see killavoor, / veri on jahe ja vaga.