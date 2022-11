Vaba Akadeemia loeng ⟩ Ene-Margit Tiit: «Vananev ühiskond kui inimkonna õnnelik tulevik»

Seejärel tuleb juttu mitmesugustest heaolu mõõtvatest näitajatest: inimarengu indeks, demokraatia indeks, õnneindeks, vabaduse indeks, mida on rahvusvaheliselt pikema või lühema aja jooksul enam-vähem kõigi Maa riikide elanikkonna puhul mõõdetud. Lõpuks analüüs, mida need indeksid näitavad ja mida neist saab välja lugeda.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.