Edward Lucas ⟩ Steinmeieri kõne on teretulnud, kuid siiski häirivalt ebapiisav

Kui praegu Euroopat raputavas geopoliitilises draamas on kurikael Venemaa, siis Saksamaa on kõige mugavam patuoinas. Aastakümnete jooksul seadsid Berliini otsustajad kergeusklikult ja omakasupüüdlikult suhted Venemaaga ettepoole oma Euroopa naabrite huvidest. Süüdistuskokkuvõte on pikk, alates NATO laienemise pidurdamisest ja käsi-peseb-kätt gaasijuhtmete tehingutest kuni Venemaa luuretegevusele läbi sõrmede vaatamise ja demonstratiivse Ameerika-vastasuseni.