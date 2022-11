Juhtkiri ⟩ Eesti vajab arste ja hingearste

Sellel on hulk põhjusi, millest peamine on personalipuudus. Ehk nagu aruanne ütleb, eriti suur puudus on õdedest, psühhiaatritest, erakorralise meditsiini arstidest ja perearstidest. Kitsaskohaks on nii õppijate huvipuudus kui ka õppekohtade vähesus.

Probleemi sügavust näitab seejuures tõsiasi, et ehkki tervishoiutöötajate koolitustellimust on suurendatud, pole kõik vabad õppekohad täitunud.

Üks järeldus, mida igaüks siit tegema peab, on see, et me ei saa oodata ühiskonnalt ja riigilt kvaliteetset teenust ilma midagi vastu andmata. Ei piisa sellest, kui töötegijad ravikindlustusse panustavad, vaja on ka neid noori, kes viivad oma paberid ülikooli arstiteaduskonda või tervishoiukõrgkooli ega kohku eesseisvate raskuste ees tagasi.