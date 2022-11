Toimetuse teemapüstitus:

Vaatame kinnisvaraturu üldpilti. Koroonapandeemia ja Venemaa agressioon Ukrainasse on viinud majanduse kriisi: inflatsioon ja röövellikud hinnad poelettidel, rallivad kommunaalkulud ja pankade armutud intressid koduostjatele. Seejuures püsivad kinnisvarahinnad kõrged ning on võrreldes majanduskasvu-aastatega isegi tõusnud.

Kas maade hindamise tulemusel meid tuleval aastal ees ootav maamaksu tõus on järjekordne lisaraskus kinnisvaraomanike niigi rõhutud õlgadele? (Postimees 1.11)