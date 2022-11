Martin Ehala ⟩ Kaalul on rohkem kui ÕS

Eesti Keele Instituudi (EKI) kirjakeelereform on tekitanud teravaid vaidlusi instituudi keelearendajate ning õigekeelsussõnaraamatu (ÕS) erialaste kasutajate, eeskätt keeletoimetajate, eesti keele õpetajate ja tõlkijate vahel. See pole lihtsalt erialane vaidlus. See on kultuuriliselt ja riiklikult oluline küsimus.