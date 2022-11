Ivo Pilving ⟩ Riik peab epideemia ajal inimeste elu kaitsma

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei nõustunud valitsusega, et korraldustest tulenenud piirangud olid väheintensiivsed. Samas on nakkushaiguste tõrjumine vajalik inimeste elu ja tervise kaitseks ning valitsus võib rakendada ka jõulisi meetmeid, kui need on eesmärgipärased. NETSi normid on küll üldised, kuid kriis seab normide täpsusele piirid. Seda otsust ei tohi aga pidada blankoveksliks kehtestada samasuguseid piiranguid samade normide alusel ka tulevikus.