Andres Herkel ⟩ Õpi arvutama, Martin Helme!

Põhilised väited olid järgmised: (1) Eestisse on saabunud kaheksa kuuga 100 000 võõrast; (2) Eesti rahvaarv on kasvanud tänavu 100 000 inimese võrra; (3) 100 000 suuremalt jaolt venekeelse inimese saabumine Eestisse ilma igasuguse kontrollita on julgeolekuoht ning (4) suurem osa 100 000 inimesest on pärit venemeelsest Ida-Ukrainast.