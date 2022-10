JUHTKIRI ⟩ Uus maamaks ei tohi tähendada paanikat

Maa-amet andis teada, et võrreldes 2001. aastaga on maa väärtus Eestis kasvanud 8,3 korda. Küsimus ongi, miks pole 21 aasta jooksul soovinud riik maa väärtust hinnata. Vigade paranduseks saab lugeda asjaolu, et nüüd hakkab riik seda tegema regulaarselt iga nelja aasta tagant.

Oli ju loogiline, et 21 aastaga on maa hind kasvanud. Kui vaadata näiteks mitmeid muid varasid, tooteid ja teenuseid, siis on hinnad kasvanud igas valdkonnas. Seda juba enne euroala suurimat inflatsiooni. Seega ei tohiks tulla suure üllatusena maa hinna mitmekordne kasv. Oleks lausa imelik, kui seda poleks juhtunud.

Samas langeb maamaksu suurendamise kavatsus ja maa väärtuse tõus aega, kus hinnad kasvavad väga kiirelt. Lisaks sellele langeb maa väärtuse kasv valimiseelsesse perioodi, kus nii mõnelgi poliitikul tekib kiusatus panna maamaksu suurenemine ühte patta teiste hinnatõusudega.

Ent tuleb kindlaks jääda faktidele. Maa väärtuse kasv 8,3 korda ei kajastu maamaksu samaväärses kasvus. Esmalt rakendub uus maamaks 2024. aastal, mis tähendab, et järgmine, 2023. aasta on puhveraasta. Peale selle ei tohi maamaks kasvada aastas mitte rohkem kui kümme protsenti. Ehk kui praegu on maamaks näiteks 100 eurot aastas, siis aastal 2024 saab see tõusta 110, aastal 2025 kuni 121 eurole jne.