Toomas Alatalu ⟩ Moldovas käib makstud protest Moskva odava gaasi nimel

Euroopa Liidu sisesed vahutamised kõikide liikmesmaade võrdsusest on hägustanud karmi reaalsust sellest, et suurriikidel on ikkagi oma suhted ja need arvestavad väiksemate huve nii, nagu juhtub. Värskeim näide on Hiina suurkompanii kannakinnitus Hamburgi sadamas, mille eel kärpis mitu Ida-Euroopa riiki, k.a Eesti, poliitilist suhtlust Pekingiga, kirjutab politoloog Toomas Alatalu.