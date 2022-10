Lauri Hussar ⟩ Riigi juhtimine on muutunud lohisevaks

Venemaa sõda Ukraina vastu on tõestanud, et senine julgeolekuarhitektuur ei suuda sõda ära hoida. Seetõttu on ülioluline Ukraina tahe ennast sõjaliselt kaitsta ja tegelik võime relvastatult võidelda. Veel enam liitlased, kes raskel hetkel sõna ja teoga toetavad, andes nii võimaluse edukaks võitluseks ka suure ja agressiivse vaenlase vastu. Ka Eesti peab olema oma riigikaitse tugevdamisel püsivalt innukas, õnneks oleme möödunud aastate jooksul teinud riigikaitses mõnegi õige otsuse. Samas on selge, et oleme küll kindel liitlane, kuid sõjaliste võimete arendamisel on veel palju teha. Loomulikult peame jätkama ka Ukraina toetamist kuni sõja võiduka lõpuni – Venemaa alistamiseni –, sest ukrainlased on ka oma tegudega tõestanud, et nende riigi iseseisvus on võõrandamatu.