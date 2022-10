Erki Pisuke ⟩ Raputatud hoiu-laenuühistu turg vajab korrastamist

Esimene õppetund kõigile ühistusse investeerijatele seisneb vajaduses enne hoiustamist teha põhjalik taustakontroll. Juba mõned aastad tagasi kirjutati meedias, et toona 12-protsendist aastaintressi pakkunud Eesti Arengu HLÜ juhatuse liikme Maksim Sorokini sõnul saadakse sellist intressi pakkuda tänu seotud isikutele väljastatud laenudele (suur ohumärk!). Ka Eriali hoiu-laenuühistu kohta olid hoiatavad muresignaalid pikalt enne keskkriminaalpolitsei sekkumist üleval. Ühtlasi tasub teada, et näiteks Tallinna hoiu-laenuühistu kaubamärk kuulub Placet Group OÜ-le, mis on üks Eesti suurimaid kiirlaenuandjaid. Muuhulgas oli ka nimetatud äriühingute juhatuses kuni oktoobri keskpaigani üks ja sama isik. Ka Eesti Hoius HLÜ juhatuse liige on seotud kiirlaenuettevõtte Kreditex ASiga, kes pakub oma kodulehel ca 50-protsendilise krediidikulukuse määraga laene. Need on vaid mõned näited seostest hoiu-laenuühistu ja kiirlaenufirmade vahel.