Juhtkiri ⟩ Näljamängud on mõeldud Ukrainat ja läänt põlvili suruma

Vilja väljaveo lepingust taganemine võib näidata ka Moskva meeleheidet. Demonstreeris ju Sevastopoli ründamine, et Krimmis pole kaitstud isegi Venemaa suurim kants – Sevastopoli sadam. Asjatundjad on viidanud sellelegi, et rünnak pandi toime nii lennu- kui ka ujuvdroonidega, mis tähendab uut etappi Ukraina sõjas. See aga tähendab omakorda, et vähenevad veelgi Vene sõjalaevastiku võimalused Musta merd kontrollida. Lisaks on Sevastopoli ründamine taas kord märk krimlastele, et ollakse rindepiirkonnas, mitte mugavas tagalas.

ÜRO on teatanud, et on Vene ametivõimudega ühenduses toomaks Venemaad vilja väljaveolepingusse tagasi. Vaevalt et ÜROd saadab edu, kuid lootma peab. Enne peavad aga maailma, sealhulgas Euroopa riikide elanikud taas püksirihma pingutama. Laupäeval kirjutas Postimees, kuidas mõne toiduaine hind on tõusnud mitukümmend protsenti. Ukraina sõda jõuab meie uksele nii või teisiti. Parem teha nägu, et see sõda meid mõjutab, mitte elada mullis.