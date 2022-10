Bjorn Lomborg ⟩ Arutu hirm kliimamuutuste ees ei luba meil kainelt mõelda

Lihtne on uskuda, et elu Maal läheb aina hullemaks. Meedia tõstab esile üht katastroofi teise järel ja teeb hirmuäratavaid ennustusi. Sellise kliimamuutuste ja keskkonnaga seotud hukatuse ja sünguse laine tõttu on arusaadav, miks paljud inimesed – eriti noored – siiralt usuvad, et maailma lõpp on lähedal. Fakt on see, et kuigi meil on endiselt probleeme, muutub maailm tegelikult paremaks. Me lihtsalt kuuleme sellest harva.