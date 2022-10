Agnes Pulk ⟩ Laste väärkohtleja on sageli ühiskonnas lugupeetud inimene

Kui väärkohtlejaks (nt lapsporno valmistaja või huviline on laste väärkohtleja, kuid ei ole tingimata pedofiil) osutub ühiskonnas lugupeetud inimene, pöördub avalikkus sageli ohvri või ka sõnumitooja vastu, sest esimeseks reaktsiooniks on eitamine ja soovimatus lasta oma peas lahti võimaliku väärkohtleja senisest kangelase kuvandist: nii tore inimene küll midagi sellist ei teeks! Jätke laimamine! Mina küll ei usu enne, kui pole oma silmaga näinud!

Paraku ongi laste seksuaalse väärkohtleja profiil enamasti sümpaatne, usaldusväärne, kõrgesti haritud, ühiskonnas lugupeetud, varasemalt karistamata, tubli kodanik, hooliv naaber, abielus, eduka karjääriga, sõbralik ja meeldiv suhtleja, osav manipulaator, kes jätab mulje täiesti tavalisest toredast pereisast. FBI seksuaalkuritegude uurijate sõnul kuulub näiteks enamik lasteporno kasutajaid ja valmistajaid kõrg- või kesklassi. Nende seas on kõrgeid sõjaväelasi, poliitikuid, arste, juriste, koolidirektoreid, IT eksperte. Seksuaalkurjategijatest magistritöö kirjutanud Maarja Kerner toob välja, et mida haritum ja kõrgemal ametipostil seksuaalkurjategija on, seda oskuslikumad on nende poolt tarvitusele võetud ettevaatusabinõud ning seda rohkem on neil mõjuvõimsaid sõpru riiklikes institutsioonides, mis teeb nende tabamise väga keeruliseks, sageli ka võimatuks. Seetõttu jõuavad politsei ja kohtu vaatevälja peamiselt madalama sotsiaalse staatusega seksuaalkurjategijad.