Tuul Sepp ⟩ Parasiitlus on paratamatus

Oma teravate meeltega on ta paika pannud ohvri, hobuse asukoha. Vaikselt ronib ta hobust pidi üles tema pehme naha peale ning tunnetab soojuse kaudu ära veresoone asukoha. Üliteravate vampiirikihvadega torkab ta naha sisse augu täpselt veresoone juures ning veri valgub nahapinnale. Hammustusega on nahkhiir hobuse sisse süstinud ka valuvaigisteid ja verevedeldajaid. Ohvri teadmata saab vampiir nüüd oma verist pidusööki segamatult nautida kuni pool tundi järjest. Soe toitev vedelik voolab justkui iseenesest mööda tema keeles olevaid peeneid vagusid kurku. Lõpetanud verise eine, lahkub vampiirnahkhiir pahaaimamatult ohvrilt, et järgmisel õhtul naasta…