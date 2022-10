Imbi Paju ⟩ Meie identiteedi tähendused ei tohi mureneda

Kord tuli ta Tartust meile külla ja tal olid kaasas Konstantin Pätsi tõlgitud raamatud: ameerika teadlase Franz Lieberi «Rahvavabadus ja omavalitsus» ning sakslase Adolf Damaschke «Kogukondliku omavalitsuse ülesanded». Need olid keelatud raamatud ja olid kuulunud juba 1940. aasta Nõukogude okupatsiooni saabudes hävitamisele. Vanaonu ütles, et need raamatud aitasid tal ka vallatöös kogukonda ja koostegemist organiseerida, nii et igaüks tunneks, et ta on riigi looja. 1999. aastal hakkasin ma Võtikvere raamatuküla festivali tegema ja tundsin, kuidas vanaonu jutustus kandis ka mind ja kogukonda, eriti inimesi, kes mäletasid toonast Eesti aega.