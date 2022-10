Iisraeli passiga Leetu jõudnud Sobtšak – meenutagem, et Vene passiga enam Leetu ei saa – pole päris tavaline Venemaalt lahkunud opositsionäär. Nimelt on Sobtšak Vene presidendi Vladimir Putini ristitütar ja viimase kauaaegse mentori ning ülemuse Anatoli Sobtšaki tütar.

Ent küsimus jääb, kui palju on 40-aastane Sobtšak tegelikult opositsionäär ja kui palju on ta elanud lihtsalt Putini režiimi ajal mugavat elu. Lähedased seosed Putini perekonnaga on tekitanud tema suhtes kahtlusi Venemaa tegelike opositsionääride seas, samas pole ka Kreml teda omaks võtnud.