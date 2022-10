Jaak Aaviksoo ⟩ Teadus ja võitlevad teadussõdalased

Nüüdisinimese liiginimi homo sapiens, tark inimene, viitab võimele abstraktselt mõelda ja üldistada oma kogemust seaduspärasusteks, mis aitavad mõista looduse, inimese ja ühiskonna toimimist. See mõistmine koos keele võimaldatud sotsiaalse kommunikatsiooniga ongi inimese arengueelis ja seeläbi tänapäevase inimkultuuri vundament.

Valgustusajast saati on inimkond oma mõistmisele ehitatud teadmisi sihikindlalt kasvatanud, luues selle käigus aegapidi teaduse kui institutsiooni. Teaduse sisu on teadmised, mille keskne kvaliteet on nende tõeväärtus elik tegelikkusele vastavus.